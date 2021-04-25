Гусев – перед дерби «Спартак» – ЦСКА: Обе команды исповедуют атакующий футбол

Экс-футболист столичного ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые примут команду Ивицы Олича.

— Мне кажется, будут голы, моменты, поскольку обе команды исповедуют атакующий футбол. Злые будут и те, и другие. Однако хорошая команда два раза подряд не проигрывает. Не знаю, готов ли Олич к этому дерби. Сейчас, мне кажется, рано ещё делать какие-то выводы, все покажет время. Но пока лично я ничего нового в игре ЦСКА при всем уважении к Ивице не увидел, — передает слова Гусева RT.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками. У ЦСКА 46 очков и пятое место.