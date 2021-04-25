Баринов - о дерби «Спартак» - ЦСКА: В игре армейцев нет мысли, назначение Олича - странное решение

Народный артист России Валерий Баринов выразил мнение о предстоящем матче 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Это очень любопытная игра. Почему-то я склоняюсь к победе к ЦСКА. Хотя они мне не очень понравились в кубке. Вообще, со стороны кажется, что мысли нет на поле. ЦСКА не выстраивает сюжет игры. Не понятно, во что они играют. Вообще, назначение Олича - это очень странное решение», - приводит слвова Баринова «СЭ»,

После 26 матчей в РПЛ «Спартак» расположился на третьей строчке, набрав 47 очков. ЦСКА же находится на четвертом месте - 46 баллов.

Напомним, что дерби состоится сегодня, 25 апреля в Москве. Начало игры - в 16:30 (мск).