Александр Чеферин – о клубах Суперлиги: Мы не можем делать вид, что ничего не произошло

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возможных санкциях к клубам, которые стали участниками европейской Суперлиги.

Ранее появилась информация, что «Барселона», «Реал», «Милан» и «Ювентус» могут быть исключены из еврокубков на следующий сезон. На данный момент эти команды еще официально не объявили о своем уходе из Суперлиги.

– Каждый должен нести ответственность за свои поступки, и мы не можем делать вид, что ничего не произошло. То, что они совершили, нехорошо, и в следующие несколько дней мы решим, что делать. Но для меня это явная разница между английскими клубами и шестью другими. Они вышли первыми, признали ошибку. Вы должны обладать некоторым величием, чтобы признаться в своей неправоте, – цитирует Чеферина The Daily Mail.

Напомним, что президент мадридского клуба Флорентино Перес и глава туринцев Андреа Аньелли являются инициаторами проекта.