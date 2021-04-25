Маккели обслужит встречу «Реала» и «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов

Нидерландский судья Данни Маккели назначен на первую игру 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси», сообщает официальный сайт УЕФА.

Его помощниками станут Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Четвертым арбитром назначен израильтянин Орель Гринфельд. На системе ВАР будут работать также судьи из Нидерландов Кевин Блом и Камфус Йохем.

Напомним, что первый матч полуфинала Лиги чемпионов состоится 27 апреля в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Начало игры - в 22:00 по московскому времени.