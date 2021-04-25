Масалитин - о дерби «Спартак» - ЦСКА: Многое решат реализация моментов и индивидуальное мастерство

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Многое решит мастерство личностей, таких как Влашич, Промес, Соболев. На первое место выйдет реализация моментов и индивидуальное мастерство. Думаю, что голы будут, ведь команды предпочитают атаковать. А если игра завершится 0:0, то будет очень интересная ничья и во всей красе себя проявят вратари», - приводит слова Масалитина «Р-Спорт».

После 26 матчей в РПЛ «Спартак» расположился на третьей строчке, набрав 47 очков. ЦСКА же находится на четвертом месте - 46 баллов.

Напомним, что дерби состоится сегодня, 25 апреля в Москве. Начало игры - в 16:30 (мск).