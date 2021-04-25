«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поборются за подписание Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти все ближе к тому, чтобы покинуть состав туринского клуба по окончании текущего сезона.

Как сообщает Tuttosport, 27-летний итальянец входит в сферу интересов сразу двух топовых команд АПЛ – «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

Также на игрока претендуют «Интер» и «Милан».

По информации источника, руководство «быков» готово к продаже своего футболиста этим летом и уже определилось с его заменой в лице форварда «Кальяри» Жоао Педро.

Белотти выступает за «Торино» с августа 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах, забил 12 голов и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.