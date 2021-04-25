Ибрагимович пропустит матч с «Лацио»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в преддверии матча 33-го тура чемпионата Италии против «Лацио» рассказал о том, что форвард команды Златан Ибрагимович не поможет «россонери» в завтрашней встрече с римским клубом.

Отметим, что 39-летний швед имеет мышечные проблемы. Ранее футболист пропустил матчи с «Дженоа» (2:1) и «Сассуоло» (1:2).

– Ибрагимович чувствует себя гораздо лучше, но он не готов к завтрашнему матчу. Он сможет вернуться к игре против «Беневенто». В атаке могут сыграть либо Манджукич, либо Леау. Марио чувствует себя хорошо и обладает необходимыми характеристиками, чтобы помогать нам в чужой штрафной, – сказал Пиоли во время предматчевой пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 17 голов и отдал три результативные передачи в 25 матчах. Недавно он продлил контракт с миланской командой до 30 июня 2022 года.