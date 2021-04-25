«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Шоу

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает в ближайшее время подписать новое соглашение с левым защитником Люком Шоу.

По информации The Daily Star, несмотря на то, что нынешний контракт 25-летнего англичанина действует еще два года, «красные дьяволы» хотят вознаградить футболиста за отличные результаты в сезоне-2020/21. При этом клуб увеличит годовой оклад игрока.

Напомним, что в текущем сезоне Шоу отыграл за «МЮ» 40 матчей, забил один гол и отдал шесть ассистов.

На данный момент подопечные Оле-Гуннара Сульшера занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков после 32 туров. При этом «манкунианцы» дошли до полуфинала Лиги Европы, где их соперником станет «Рома».