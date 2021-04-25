«Атлетико» интересен вариант с приобретением Аспиликуэты

Правый защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может вернуться в чемпионат Испании, где он выступал в составе «Осасуны».
Как утверждает портал El Gol Digital, 31-летнего игрока хочет подписать «Атлетико». Отмечается, что в данной сделке заинтересован лично главный тренер мадридцев Диего Симеоне.
Нынешний контракт футболиста с лондонской командой истекает летом 2022 года. Пока руководство «аристократов» не предлагало испанцу продлить действующее соглашение.
Аспиликуэта присоединился к «Челси» в августе 2012 года. С тех пор он провел за клуб 421 матч, забил 14 голов и отдал 52 ассиста. Вместе с командой защитник дважды становился чемпионом Англии, а также два раза побеждал в Лиге Европы.
источник: El Gol Digital