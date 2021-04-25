«Атлетико» интересен вариант с приобретением Аспиликуэты

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 3-я четверть Виктория Либер 61 Олимпия Милан 55
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 48' Академику 0 Порту Б 0 П1 2.33 Х 2.45 П2 4.50
Италия - Серия А перерыв Беневенто 1 Удинезе 2 П1 8.30 Х 4.10 П2 1.45
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 23' Вулверхэмптон 0 Бёрнли 2 П1 13.0 Х 8.40 П2 1.17
Франция - Лига 1 1-й тайм, 23' Ницца 1 Монпелье 1 П1 2.95 Х 3.50 П2 2.33
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 23' Рединг 0 Суонси Сити 0 П1 2.45 Х 2.95 П2 3.20
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 23' Уфа 1 Сочи 2 П1 6.50 Х 4.10 П2 1.55
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Санкт-Паули 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Гамбург 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Ганновер-96 0 П1 2.80 Х 3.50 П2 2.47
Испания - Примера 15:00 Уэска 0 Хетафе 0 П1 2.90 Х 2.90 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 15:00 Бристоль Сити 0 Лутон Таун 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Испания - Сегунда 15:00 Овьедо 0 Жирона 0 П1 2.06 Х 3.30 П2 3.90
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Волендам 0 Телстар 0 П1 1.48 Х 4.50 П2 5.70
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Бордо 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.50
Франция - Лига 1 16:00 Ренн 0 Дижон 0 П1 1.34 Х 5.70 П2 8.70
Италия - Серия А 16:00 Фиорентина 0 Ювентус 0 П1 5.50 Х 3.90 П2 1.67
Англия - Премьер-лига 16:00 Лидс Юнайтед 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.20 Х 4.10 П2 1.80
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Нант 0 П1 2.23 Х 3.30 П2 3.50
Италия - Серия А 16:00 Интер М 0 Верона 0 П1 1.33 Х 5.30 П2 10.5
Франция - Лига 1 16:00 Ланс 0 Ним 0 П1 1.78 Х 3.60 П2 5.10
Германия - Бундеслига 16:00 Баскетс Бонн 0 Хемниц 99 0
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Миттельдойчер 0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Арсенал 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.20
Россия - Премьер-Лига 16:30 Спартак М 0 ЦСКА 0 П1 2.50 Х 3.60 П2 2.85
Германия - Бундеслига 16:30 РБ Лейпциг 0 Штутгарт 0
Испания - Сегунда 17:00 Мирандес 0 Альмерия 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.16
Аргентина - Примера 17:00 Ланус 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.55
Португалия - Примейра 17:00 Боавишта 0 Маритиму 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Португалия - Сегунда 17:00 Кова-да-Пиедад 0 УД Оливейренсе 0
25 апреля 13:47
автор: Владислав Корегин

«Атлетико» интересен вариант с приобретением Аспиликуэты

Портал Transfermarkt оценивает испанского игрока в 17 миллионов евро.

Правый защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может вернуться в чемпионат Испании, где он выступал в составе «Осасуны».

Как утверждает портал El Gol Digital, 31-летнего игрока хочет подписать «Атлетико». Отмечается, что в данной сделке заинтересован лично главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

Нынешний контракт футболиста с лондонской командой истекает летом 2022 года. Пока руководство «аристократов» не предлагало испанцу продлить действующее соглашение.

Аспиликуэта присоединился к «Челси» в августе 2012 года. С тех пор он провел за клуб 421 матч, забил 14 голов и отдал 52 ассиста. Вместе с командой защитник дважды становился чемпионом Англии, а также два раза побеждал в Лиге Европы.

источник: El Gol Digital
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Kia K3 (2021)| Kia Cerato цена в Южной КорееОливье Жиру: невероятные факты об нападающем "Челси" и сборной ФранцииСанкт-Петербург получил ещё три матча чемпионата Европы«Безумно красивая! Богиня!» Солдатова выложила сексуальные фотоАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»
Ловчев объяснил, благодаря кому дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным в России, и дал прогноз на суперматч
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» разобрал нюансы центрального матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который состоится 25 апреля.
«Травма Хвичи — минус 25 процентов атаки, поэтому будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который состоится 25 апреля.
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Такой Панарин нужен сборной. Артемий забил гол-красавец, который не спас его горе-команду (видео)
Артемий Панарин продолжил штамповать голы за «Рейнджерс», практически обеспечив себе звание лучшего российского бомбардира НХЛ-2021. Однако в Кубке Стэнли его команда вряд ли выступит.
Почему «Манчестер Сити» откроет счет и победит «Тоттенхэм». Расклад на финал Кубка лиги 25.04.2021
Углубленная статистика противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» за 10 последних сезонов, которая поможет спрогнозировать исход встречи принципиальных соперников в воскресной битве за титул.
Разыскивается новый тренер «Спартака». Вариантов много, идеальный — перекупить Николича
Красно-белым пора определяться с новым главным тренером на будущий сезон. Число потенциальных кандидатов растет с каждым днем.
МОК показал кулак Black Lives Matter. На Олимпиаде в Токио за вставание на колено последуют санкции
Такое решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Куснирович, Вяльбе, Большунов, Непряева и другие чемпионы встретились с поклонниками в бутике BOSCO

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика