Перес собирается подать в суд на УЕФА

Президент мадридского «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес намерен судиться с УЕФА, об этом сообщает Corriere della Sera.

Перес считает, что УЕФА нарушает антимонопольное законодательство. Он уверен, что организатором европейских соревнований может выступать еще кто-то кроме УЕФА.

Напомним, что 18 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в состав которого вошли 12 топ-команд Европы. Однако 21 апреля Перес сообщил о приостановке турнира, старт которого был запланирован на август 2021 года.