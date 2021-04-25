Вход на игру «Уфа» - «Сочи» будет свободным

Футбольный клуб «Уфа» объявил, что на матч 27-го тура чемпионата России с «Сочи» болельщики смогут попасть абсолютно бесплатно.

«На стадион смогут попасть только те болельщики, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ. На входе каждому болельщику измерят температуру бесконтактным термометром: на стадион не смогут попасть зрители с повышенной температурой тела (37°С и более)», - говорится на официальном сайте уфимского клуба.

После 26 матчей в РПО «Уфа» занимает 14-ю позицию, набрав 20 очков. «Сочи» же находится на седьмом месте - 43 балла.

Напомним, что встреча состоится в сегодня, 25 апреля в Уфе. Начало игры - в 14:00 по московскому времени.