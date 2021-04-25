МВД не подтвердило информацию о драке фанатов ЦСКА и «Спартака»

В МВД отреагировали на информацию о драке болельщиков московских ЦСКА и «Спартака».

— Поступали в полицию сообщения о скоплении граждан, но никаких телефонограмм из медучреждений или заявлений о получении телесных повреждений не поступало. Не зафиксировано никаких серьезных нарушений общественного порядка, — передает информацию от Министерства внутренних дел «РИА Новости».

Добавим, что московское дерби «Спартак» – ЦСКА состоится сегодня в 16:30 на стадионе «Открытие Арена»