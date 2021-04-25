Игорь Гамула: В дерби нет фаворита, но ЦСКА сыграл в середине недели, а «Спартак» больше отдыхал

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился своими ожиданиями от центрального матча 27-го тура чемпионата России «Спартак» – ЦСКА.

«Думаю, что в этом матче нет фаворита, – отметил Гамула в эфире телеканала «Матч Премьер». – Это первое дерби Олича и последнее, наверное, для Тедеско. Однако один нюанс есть: ЦСКА сыграл в середине недели, в «Спартак» готовился к матчу весь недельный цикл. Наверное, это плюс для красно-белых, которые больше отдыхали и готовились. Но я не думаю, что это скажется на общей атмосфере матча, который всегда проходит очень весело».

В среду, 21 апреля, ЦСКА уступил 0:3 в выездном матче против «Локомотива» в полуфинале Кубка России.