Комличенко - о спорном моменте в игре с «Химками»: Зачем вообще нужен ВАР? На видео все видно

Форвард «Динамо» Николай Комличенко дал комментарий о неназначенном пенальти в матче 27-го тура чемпионата России с «Химками» (0:1).

«На видео все видно. Понятное дело - забивай мы сами и вопросов не будет. Другой вопрос - зачем вообще нужен VAR, если такие моменты судьи считают нормальными?! То они по пять минут разбирают какие-то эпизоды, то даже не смотрят ничего», - приводит слова футболиста интернет-издание Eurostavka.

Напомним, что эпизод произошел на 80-й минуте матча, Комличенко упал в ходе единоборства с защитником подмосковного клуба Александром Филиным.

После этой игры бело-голубые находятся на шестой строчке в чемпионате России, набрав 46 очков. «Химки» же расположились на восьмом месте - 41 балл.