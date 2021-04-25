Тьерри Анри: Проблема владельцев «Арсенала» заключается в непонимании основных футбольных ценностей

Лучший бомбардир в истории «Арсенала» Тьерри Анри осудил нынешних владельцев лондонского клуба за участие в проекте по организации европейской Суперлиги.

«Я не узнаю свой клуб, – заявил Анри в интервью The Telegraph. – То, что они пытались присоединиться к Суперлиге, – это бессмысленный шаг. Владельцы управляли «Арсеналом» как своей компанией, а не футбольным клубом. Может быть, проблема заключается в непонимании основных футбольных ценностей, а возможно, деньги стали слишком большим искушением. Как бы там ни было, они ошиблись. Все это было совершенно неправильно».

Организовать Суперлигу пытались 12 клубов: английские «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанские «Реал», «Барселона», «Атлетико», а также итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Английские клубы первыми вышли из проекта на фоне массовых протестов своих болельщиков.

В настоящее время «Арсенал» принадлежит американскому бизнесмену Стэну Кронке, который также владеет клубами MLS, НБА и НХЛ «Колорадо Рэпидз», «Денвер Наггетс» и «Колорадо Эвеланш».