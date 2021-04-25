Президент УЕФА: «Реал», «Ювентус» и «Барселона» считают, что земля плоская, а Суперлига существует

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал перспективу наказания для 12 клубов, пытавшихся создать европейскую Суперлигу.

«Я бы разделил их на три группы, – отметил Чеферин в интервью для The Daily Mail. – Первая – это шесть английских клубов, которые вышли из Суперлиги первыми. Были еще трое других («Атлетико», «Интер» и «Милан»), которые приняли решение вслед за клубами АПЛ. А есть еще три клуба, которые считают, что земля плоская, а Суперлига все еще существует.

Есть большая разница между этими тремя категориями, но каждому придется столкнуться с ответственностью за свои поступки. Каким образом это произойдет, мы увидим в ближайшее время».

Говоря о последней категории, Чеферин имел ввиду мадридский «Реал», «Барселону» и «Ювентус», которые не сделали однозначных заявлений по поводу своего выхода из проекта по созданию Суперлиги.