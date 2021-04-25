Президент УЕФА: «Реал», «Ювентус» и «Барселона» считают, что земля плоская, а Суперлига существует

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 65' Зандхаузен 1 Ганновер-96 2
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 64' Санкт-Паули 2 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 65' Ян 1 Гамбург 0
Испания - Сегунда перерыв Овьедо 0 Жирона 0 П1 2.95 Х 2.08 П2 4.50
Испания - Примера перерыв Уэска 0 Хетафе 1 П1 10.0 Х 4.50 П2 1.37
Англия - Чемпионшип перерыв Бристоль Сити 2 Лутон Таун 0 П1 1.16 Х 8.80 П2 13.0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 22' Волендам 1 Телстар 0 П1 1.14 Х 8.10 П2 13.0
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Миттельдойчер 0
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Бордо 0 П1 2.27 Х 3.40 П2 3.30
Франция - Лига 1 16:00 Ланс 0 Ним 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.50
Германия - Бундеслига 16:00 Баскетс Бонн 0 Хемниц 99 0
Италия - Серия А 16:00 Фиорентина 0 Ювентус 0 П1 5.30 Х 4.00 П2 1.67
Англия - Премьер-лига 16:00 Лидс Юнайтед 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Италия - Серия А 16:00 Интер М 0 Верона 0 П1 1.28 Х 5.80 П2 12.0
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Нант 0 П1 2.23 Х 3.30 П2 3.50
Франция - Лига 1 16:00 Ренн 0 Дижон 0 П1 1.34 Х 5.70 П2 8.70
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Арсенал 0 П1 2.38 Х 3.10 П2 3.40
Россия - Премьер-Лига 16:30 Спартак М 0 ЦСКА 0 П1 2.50 Х 3.60 П2 2.85
Германия - Бундеслига 16:30 РБ Лейпциг 0 Штутгарт 0
Португалия - Сегунда 17:00 Кова-да-Пиедад 0 УД Оливейренсе 0
Аргентина - Примера 17:00 Ланус 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.55
Испания - Сегунда 17:00 Мирандес 0 Альмерия 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.10
Португалия - Примейра 17:00 Боавишта 0 Маритиму 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Испания - Примера 17:15 Вильярреал 0 Барселона 0 П1 4.90 Х 4.70 П2 1.61
Франция - Лига 1 18:05 Анже 0 Монако 0 П1 8.70 Х 4.80 П2 1.40
Германия - Бундеслига 19:00 Бавария 0 Альба 0
Италия - Серия А 19:00 Кальяри 0 Рома 0 П1 2.90 Х 3.50 П2 2.46
Германия - Бундеслига 19:00 Боруссия М 0 Арминия 0 П1 1.61 Х 4.00 П2 6.10
Россия - Премьер-Лига 19:00 Рубин 0 Краснодар 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Испания - Сегунда 19:15 Алькоркон 0 Леганес 0 П1 3.20 Х 2.80 П2 2.65
25 апреля 14:49
автор: Виктор Шарафудинов

Президент УЕФА: «Реал», «Ювентус» и «Барселона» считают, что земля плоская, а Суперлига существует

Клубам грозят серьезные санкции за попытку организовать новый турнир.

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал перспективу наказания для 12 клубов, пытавшихся создать европейскую Суперлигу.

«Я бы разделил их на три группы, – отметил Чеферин в интервью для The Daily Mail. – Первая – это шесть английских клубов, которые вышли из Суперлиги первыми. Были еще трое других («Атлетико», «Интер» и «Милан»), которые приняли решение вслед за клубами АПЛ. А есть еще три клуба, которые считают, что земля плоская, а Суперлига все еще существует.

Есть большая разница между этими тремя категориями, но каждому придется столкнуться с ответственностью за свои поступки. Каким образом это произойдет, мы увидим в ближайшее время».

Говоря о последней категории, Чеферин имел ввиду мадридский «Реал», «Барселону» и «Ювентус», которые не сделали однозначных заявлений по поводу своего выхода из проекта по созданию Суперлиги.

источник: The Daily Mail
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Toyota Land Cruiser 300 попался на фотоРайан Гиггз отстранён от обязанностей главного тренера сборной УэльсаСудейский комитет УЕФА назвал 18 арбитров на игры ЕВРО-2020«Безумно красивая! Богиня!» Солдатова выложила сексуальные фотоАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
Ловчев объяснил, благодаря кому дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным в России, и дал прогноз на суперматч
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» разобрал нюансы центрального матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который состоится 25 апреля.
«Травма Хвичи — минус 25 процентов атаки, поэтому будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который состоится 25 апреля.
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Такой Панарин нужен сборной. Артемий забил гол-красавец, который не спас его горе-команду (видео)
Артемий Панарин продолжил штамповать голы за «Рейнджерс», практически обеспечив себе звание лучшего российского бомбардира НХЛ-2021. Однако в Кубке Стэнли его команда вряд ли выступит.
Почему «Манчестер Сити» откроет счет и победит «Тоттенхэм». Расклад на финал Кубка лиги 25.04.2021
Углубленная статистика противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» за 10 последних сезонов, которая поможет спрогнозировать исход встречи принципиальных соперников в воскресной битве за титул.
Разыскивается новый тренер «Спартака». Вариантов много, идеальный — перекупить Николича
Красно-белым пора определяться с новым главным тренером на будущий сезон. Число потенциальных кандидатов растет с каждым днем.
МОК показал кулак Black Lives Matter. На Олимпиаде в Токио за вставание на колено последуют санкции
Такое решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Куснирович, Вяльбе, Большунов, Непряева и другие чемпионы встретились с поклонниками в бутике BOSCO

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика