«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поборются за форварда менхенгладбахской «Боруссии» Плеа

«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал» готовы приобрести у «Боруссии» из Менхенгладбаха французского нападающего Алассана Плеа.

Об этом сообщает The Daily Mail.

По сведениям источника, в «Манчестер Юнайтед» будут готовы приобрести Плеа, если клуб покинет уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, а в «Арсенале» считают, что 28-летний футболист может заменить Александра Ляказетта.

В нынешнем сезоне Плеа забил 11 мячей и сделал пять голевых передач в 36 матчах за команду из Менхенгладбаха. «Боруссия» приобрела его у «Ниццы» в июле 2018 года за 23 млн евро.