«Удинезе» в гостях победил «Беневенто»

В 33-м туре чемпионата Италии «Беневенто» на своем поле проиграл «Удинезе» с результатом 1:4.

К 31-й минуте гости добились перевеса в два мяча. Науэль Молина открыл счет на четвертой минуте, а затем отличился Толгай Арслан.

Полузащитник «Беневенто» Николас Виола отквитал один мяч на 34-й минуте, реализовав пенальти, но во втором тайме команда Филиппо Индзаги пропустила еще дважды. На 49-й автором гола стал Йенс Ларсен, а на 73-й – Джейден Браф.

Стоит отметить, что в составе «Удинезе» по две голевые передачи сделали полузащитники сборной Аргентины Родриго Де Пауль и Роберто Перейра.

Аргентинский форвард «Беневенто» Адольфо Гайч, права на которого принадлежат ЦСКА, вышел на замену на 24-й минуте, заменив Марко Сау, но результативными действиями не отметился.