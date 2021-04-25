«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби

Тренерские штабы «Спартака» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России.
Защитник красно-белых Самуэль Жиго пропускает игру из-за дисквалификации.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Гапонов, Айртон, Зобнин, Промес, Крал, Мозес, Соболев, Ларссон.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Дивеев, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Марадишвили, Влашич, Рондон, Эджуке.
После 26 матчей в РПЛ «Спартак» расположился на третьей строчке, набрав 47 очков. ЦСКА же находится на четвертом месте - 46 баллов.