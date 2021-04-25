«Ростов» – «Арсенал». Стартовые составы

«Ростов» и тульский «Арсенал» объявили стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России.
«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, Козлов, Осипенко, Поярков, Альмквист, Глебов, Байрамян, Махатадзе, Соу, Полоз.
Запасные: Рудаков, Алисами, Рукас, Терентьев, Павловец, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Обухов, Саплинов.
«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Бурлак, Беляев, Григалава, Ломовицкий, Э.Кангва, Чаушич, Пантелеев, Костадинов, Хлучевич.
Запасные: Нигматуллин, Сокол, Довбня, Рассказов, Ткачев, Ковалев, Громыко, Коновалов, К.Кангва, Панченко, Аджоев, Джорджевич.