«Сочи» обыграл в гостях «Уфу» и поднялся на пятое место, обогнав ЦСКА и «Динамо»

В конце первого тайма на 45-й минуте «Сочи» остался вдесятером, поскольку Цаллагов второе предупреждение.

На 19-й Вячеслав Кротов, исполнив точный удар головой, сократил отставание «Уфы». Автором голевой передачи стал Комнен Андрич.

На 14-й Антон Заболотный увеличил перевес «Сочи» до двух мячей, отличившись после передачи Ибрагима Цаллагова.

На восьмой минуте Данила Прохин вывел гостей вперед, замкнув навес Кристиана Нобоа со штрафного.

В 27-м туре чемпионата России «Уфа» на своем поле проиграла «Сочи» с результатом 2:3.

На 78-й «Уфа» отыгралась стараниями Тимура Жамалетдинова, который поразил ворота Николая Заболотного после скидки Дмитрия Сысуева.

В компенсированное время в ворота хозяев был назначен пенальти за игру рукой Бояна Йокича. Словенский защитник получил красную карточку (90+1), а Нобоа, реализовав 11-метрвовый, принес победу гостям (90+3).

«Сочи» поднялся на пятое место, набрав 46 очков. Команда Владимира Федотова по дополнительным показателям обошла ЦСКА и «Динамо» в борьбе за попадание в еврокубки.

«Уфа», имея 20 очков, занимает 14-ю строчку таблицу. У команды из Башкирии теперь нет шансов обойти занимающий 12-е место «Урал» и избежать переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

1 мая состоятся матчи ЦСКА – «Уфа» и «Краснодар» – «Сочи».

Чемпионат России

27-й тур

«Уфа» – «Сочи» – 2:3 (1:2)

Голы: Кротов, 19, Жамалетдинов, 78 – Д.Прохин, 8, А.Заболотный, 14, Нобоа, 90+3 (с пенальти).

«Уфа»: Чернов, Бауэр, Морозов (Милетич, 46; Голубев, 73), Йокич, Мрзляк (Сысуев, 62), Иванов, Камилов (Жамалетдинов, 73), Никитин, Табидзе, Андрич, Кротов (Бизоза, 86).

«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Заика, Миладинович, Цаллагов, Руденко (Пруцев, 60), Нобоа, Мевля, Юсупов, Д.Прохин, А.Заболотный.

Предупреждения: Мрзляк, 51, Йокич, 54, Камилов, 59, Иванов, 82 – Цаллагов, 10, Нобоа, 53, Миладинович, 61.

Удаления: Йокич, 90+1 – Цаллагов, 45.

Судья: Панин (Дмитров)