Тедеско – перед дерби «Спартак» – ЦСКА: Мы провели работу над ошибками после матча с «Уфой»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча.

— Не знаю, как будет складываться игра с ЦСКА. С «Уфой» мы сыграли очень плохо. Думаю, с момента моего прихода в «Спартак» это был худший матч. Безусловно, мы провели работу над ошибками, проанализировали игру. Сегодня тот самый день, когда нужно показать, что мы можем эти ошибки исправить, — сказал немецкий специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА на шестом с 46 очками.