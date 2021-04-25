Кротов был признан лучшим игроком матча «Уфа - «Сочи»

В матче 27-го тура чемпионата России «Уфа» на своем поле потерпела поражение от «Сочи» со счетом 2:3.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий башкирского клуба Вячеслав Кротов, отметившийся забитым голом на 19-й минуте.

«Сочи» поднялся на пятое место, набрав 46 очков. Команда Владимира Федотова по дополнительным показателям обошла ЦСКА и «Динамо» в борьбе за попадание в еврокубки.

«Уфа», имея 20 очков, занимает 14-ю строчку таблицу. У команды из Башкирии теперь нет шансов обойти занимающий 12-е место «Урал» и избежать переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.