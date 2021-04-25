Олич – перед матчем «Спартак» – ЦСКА: Мои игроки готовы показать хорошую игру

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич поделился комментариями перед предстоящим матчем очередного тура чемпионата России.

— В каком состоянии команда? У нас было больше дней для восстановления, чем перед «Локомотивом». Хорошее поле, стадион, атмосфера, мои игроки готовы показать хорошую игру. У нас короткая скамейка? У меня нет другого выбора, все игроки важны, я не могу выбирать, — сказал хорватский специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков, у команды Олича 46 очков и шестое место.