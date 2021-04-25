«Вильярреал» и «Барселона» объявили стартовые составы

Тренерские штабы «Вильярреала» и «Барселоны» огласили стартовые составы на матч 32-го тура Ла Лиги.
«Вильярреал» - Асенхо, Альбиоль, Альберто Морено, Фойт, Пау Торрес, Капу, Парехо, Чуквуэзе, Тригерос, Пако Алькасер, Жерар Морено.
«Барселона» - тер Стеген, Альба, Лангле, Мингеса, Дест, де Йонг, Бускетс, Педри, Пике, Месси, Гризманн.
После 31 матча в испанской Примере «Барселона» занимает третью строчку, набрав 68 очков. «Вильярреал» же располагается на седьмом месте - 49 баллов.
источник: «Советский спорт»