Дмитрий Сенников: Самые успешные тренеры ЦСКА были русскоговорящими, иностранцы не приживались

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Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 90+5' Волендам 2 Телстар 0
Германия - Бундеслига 3-я четверть Фрапорт Скайла 50 Миттельдойчер 54
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 66' Лидс Юнайтед 0 Манчестер Юнай 0 П1 6.60 Х 1.90 П2 2.60
Франция - Лига 1 2-й тайм, 68' Ренн 1 Дижон 1
Франция - Лига 1 2-й тайм, 68' Лорьян 3 Бордо 0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 66' Ланс 1 Ним 1 П1 5.90 Х 1.65 П2 3.50
Германия - Бундеслига 3-я четверть Баскетс Бонн 62 Хемниц 99 31
Италия - Серия А 2-й тайм, 62' Фиорентина 1 Ювентус 1 П1 6.70 Х 2.08 П2 2.33
Франция - Лига 1 2-й тайм, 66' Страсбург 1 Нант 1 П1 3.50 Х 1.70 П2 5.70
Италия - Серия А 2-й тайм, 65' Интер М 0 Верона 0 П1 2.24 Х 2.15 П2 7.90
Россия - Премьер-Лига перерыв Ростов 0 Арсенал 0 П1 2.75 Х 2.24 П2 4.10
Германия - Бундеслига перерыв РБ Лейпциг 0 Штутгарт 0
Россия - Премьер-Лига перерыв Спартак М 0 ЦСКА 0 П1 1.75 Х 3.10 П2 6.20
Испания - Сегунда 1-й тайм, 22' Мирандес 1 Альмерия 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.50
Португалия - Примейра 1-й тайм, 23' Боавишта 0 Маритиму 0 П1 2.45 Х 2.75 П2 3.50
Аргентина - Примера 1-й тайм, 23' Ланус 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.75
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 21' Кова-да-Пиедад 0 УД Оливейренсе 0
Испания - Примера 1-й тайм, 9' Вильярреал 0 Барселона 0 П1 4.50 Х 4.10 П2 1.70
Франция - Лига 1 18:05 Анже 0 Монако 0 П1 8.70 Х 4.70 П2 1.41
Италия - Серия А 19:00 Кальяри 0 Рома 0 П1 2.90 Х 3.50 П2 2.46
Германия - Бундеслига 19:00 Боруссия М 0 Арминия 0 П1 1.61 Х 4.00 П2 6.10
Германия - Бундеслига 19:00 Бавария 0 Альба 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Рубин 0 Краснодар 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Испания - Сегунда 19:15 Алькоркон 0 Леганес 0 П1 3.20 Х 2.80 П2 2.65
Португалия - Примейра 19:30 Риу Аве 0 Пасуш де Ферре 0
Испания - Примера 19:30 Севилья 0 Гранада 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Испания - Примера 19:30 Сельта 0 Осасуна 0 П1 1.95 Х 3.70 П2 4.00
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Шарлотт Хорнет 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.80 П2 1.29
Англия - Премьер-лига 21:00 Астон Вилла 0 Вест Бромвич А 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.50
Италия - Серия А 21:30 Фортитудо 0 Канту 0
25 апреля 16:46
автор: Степан Шереметьев

Дмитрий Сенников: Самые успешные тренеры ЦСКА были русскоговорящими, иностранцы не приживались

На данный момент московских армейцев возглавляет хорватский специалист Ивица Олич.

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о том, кто должен должен возглавлять московский ЦСКА.

«Честно говоря, мне, как русскому человеку, хочется, чтобы у руля ЦСКА работали Березуцкие или Игнашевич. Если посмотреть, самые успешные тренеры ЦСКА были русскоговорящими. Газзаев, Слуцкий, Гончаренко. Иностранцы же не могли прижиться у нас, поэтому мне бы хотелось видеть русскоговорящего специалиста», - приводит слова Сенникова Sport24.ru.

В эти минуты красно-синие встречаются со «Спартаком» в рамках 27-го тура чемпоната России. Счет в матче пока не открыт - 0:0.

После 26 матчей в РПЛ «Спартак» расположился на третьей строчке, набрав 47 очков. ЦСКА же находится на четвертом месте - 46 баллов.

источник: Sport24.ru
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