Дмитрий Сенников: Самые успешные тренеры ЦСКА были русскоговорящими, иностранцы не приживались

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о том, кто должен должен возглавлять московский ЦСКА.

«Честно говоря, мне, как русскому человеку, хочется, чтобы у руля ЦСКА работали Березуцкие или Игнашевич. Если посмотреть, самые успешные тренеры ЦСКА были русскоговорящими. Газзаев, Слуцкий, Гончаренко. Иностранцы же не могли прижиться у нас, поэтому мне бы хотелось видеть русскоговорящего специалиста», - приводит слова Сенникова Sport24.ru.

В эти минуты красно-синие встречаются со «Спартаком» в рамках 27-го тура чемпоната России. Счет в матче пока не открыт - 0:0.

После 26 матчей в РПЛ «Спартак» расположился на третьей строчке, набрав 47 очков. ЦСКА же находится на четвертом месте - 46 баллов.