Шамиль Тарпищев: «Спартак» должен возглавить бывший игрок команды

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о тренере, который должен возглавить московский «Спартак».
— Мне нравится Тедеско больше как мотиватор с позиции новизны, но и прессинг - то, что «Спартак» начал играть хорошо в прессинге. Но я думаю, что сейчас не его время. «Спартак» должен возглавить бывший игрок команды – Карпин обрел опыт и другие, — передает ТАСС слова Шамиля Анвяровича.
Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками.
источник: ТАСС