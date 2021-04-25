«Аякс» дома обыграл АЗ, приблизившись к очередному чемпионскому титулу

В 30-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» на своем поле обыграл АЗ с результатом 2:0.

Дэви Классен оформил дубль, поразив ворота из Алкмара на 66-й и 90-й минутах после передач Душана Тадича и Николаса Тальяфико.

«Аякс» занимает первое место, набрав 76 очков. У ближайшего преследователя ПСВ – 64.

Клуб из Эйндховена сохраняет лишь теоритические шансы на завоевания титула, поскольку он существенно уступает лидеру по разнице забитых и пропущенных мячей – +68 у «Аякса» и +35 у ПСВ.

Чтобы оформить 35-й чемпионский титул «Аяксу» достаточно 2 мая не проиграть в домашнем матче против «Эммена».