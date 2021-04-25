Гендиректор «Сочи» Рубашко прокомментировал судейские решения в матче с «Уфой»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подверг критике уровень судейства в матче 27-го тура чемпионата России с «Уфой» (3:2).

«Вторая желтая карточка Цаллагова немного «наигранная» получилась, неприятная история. Там не было игры прямой ногой со стороны Цаллагова, надо было разобраться, судья находился рядом. Есть вопрос по неназначенному пенальти на Юсупове в первом тайме, когда ему наступили на ногу в штрафной. Думаю, с помощью VAR там можно было бы рассмотреть эпизод и дать пенальти.

Еще раз посмотрим моменты, проанализируем. Если ошибки были действительно грубыми, надо обращаться в ЭСК, чтобы впоследствии активнее использовали VAR», - приводит слова руководителя Sport24.ru.

Встречу обслуживала бригада судей во главе с Игорем Паниным.

После этого матча «Сочи» поднялся на пятое место, набрав 46 очков. Команда Владимира Федотова по дополнительным показателям обошла ЦСКА и «Динамо» в борьбе за попадание в еврокубки.