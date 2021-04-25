Гендиректор «Сочи» Рубашко прокомментировал судейские решения в матче с «Уфой»

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Португалия - Сегунда 2-й тайм, 90+1' Кова-да-Пиедад 0 УД Оливейренсе 0
Испания - Примера 2-й тайм, 83' Вильярреал 1 Барселона 2 П1 45.0 Х 20.0 П2 1.02
Франция - Лига 1 1-й тайм, 45+4' Анже 0 Монако 0 П1 7.70 Х 3.10 П2 1.65
Германия - Бундеслига не начался Боруссия М 0 Арминия 0 П1 1.67 Х 3.80 П2 5.70
Италия - Серия А не начался Кальяри 0 Рома 0 П1 3.50 Х 3.60 П2 2.12
Германия - Бундеслига не начался Бавария 0 Альба 0
Россия - Премьер-Лига не начался Рубин 0 Краснодар 0 П1 2.45 Х 3.80 П2 2.75
Испания - Сегунда 19:15 Алькоркон 0 Леганес 0 П1 3.40 Х 2.85 П2 2.50
Испания - Примера 19:30 Сельта 0 Осасуна 0 П1 1.82 Х 3.80 П2 4.50
Испания - Примера 19:30 Севилья 0 Гранада 0 П1 1.45 Х 4.70 П2 7.50
Португалия - Примейра 19:30 Риу Аве 0 Пасуш де Ферре 0
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Шарлотт Хорнет 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.80 П2 1.29
Англия - Премьер-лига 21:00 Астон Вилла 0 Вест Бромвич А 0 П1 2.16 Х 3.50 П2 3.50
Италия - Серия А 21:30 Динамо Сассари 0 Реджана 0
Испания - Сегунда 21:30 Тенерифе 0 Кастельон 0 П1 1.67 Х 3.50 П2 6.00
Италия - Серия А 21:30 Кремона 0 Брешия 0
Италия - Серия А 21:30 Виртус Рим 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия А 21:30 Фортитудо 0 Канту 0
Италия - Серия А 21:30 Умана Рейер 0 Тревизо 0
Италия - Серия А 21:30 Варезе 0 Триест 0
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Болонья 0 П1 1.24 Х 6.70 П2 12.5
Аргентина - Примера 21:45 Расинг А 0 Колон 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.55
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Питтсбург Пинг 0 Бостон Брюинз 0 П1 2.60 Х 4.20 П2 2.32
Испания - Примера 22:00 Атлетик Б 0 Атлетико М 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.10
Португалия - Примейра 22:00 Брага 0 Спортинг 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Франция - Лига 1 22:00 Лион 0 Лилль 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Португалия - Сегунда 22:30 Арока 0 Вилафранкензе 0 П1 1.53 Х 3.80 П2 6.30
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Бруклин Нетс 0 Финикс Санз 0 П1 1.82 П2 2.03
НБА - регулярный чемпионат 23:00 Портленд Трэйл 0 Мемфис Гриззли 0 П1 1.55 П2 2.50
25 апреля 17:32
автор: Степан Шереметьев

Гендиректор «Сочи» Рубашко прокомментировал судейские решения в матче с «Уфой»

В матче 27-го тура РПЛ «Уфа» - «Сочи» (2:3) арбитр удалил по одному игроку в каждой команде.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подверг критике уровень судейства в матче 27-го тура чемпионата России с «Уфой» (3:2).

«Вторая желтая карточка Цаллагова немного «наигранная» получилась, неприятная история. Там не было игры прямой ногой со стороны Цаллагова, надо было разобраться, судья находился рядом. Есть вопрос по неназначенному пенальти на Юсупове в первом тайме, когда ему наступили на ногу в штрафной. Думаю, с помощью VAR там можно было бы рассмотреть эпизод и дать пенальти.

Еще раз посмотрим моменты, проанализируем. Если ошибки были действительно грубыми, надо обращаться в ЭСК, чтобы впоследствии активнее использовали VAR», - приводит слова руководителя Sport24.ru.

Встречу обслуживала бригада судей во главе с Игорем Паниным.

После этого матча «Сочи» поднялся на пятое место, набрав 46 очков. Команда Владимира Федотова по дополнительным показателям обошла ЦСКА и «Динамо» в борьбе за попадание в еврокубки.

«Уфа», имея 20 очков, занимает 14-ю строчку таблицу. У команды из Башкирии теперь нет шансов обойти занимающий 12-е место «Урал» и избежать переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

источник: Sport24.ru
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