«Лидс» и «Манчестер Юнайтед» победителя не выявили

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Лидс» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» - 0:0.

Примечательно, что перед матчем болельщики «МЮ» организовали пролет самолета над стадионом «Элланд Роуд». К самолету был прикреплен баннер с надписью: «2 миллиарда украдено # Глейзеры аут». Таким образом, фанаты выразили недовольство руководством клуба из-за вступления команды в Суперлигу.

После этой игры «манкунианцы» остались на второй позиции в АПЛ, набрав 68 очков. «Павлины» же поднялись на девятую позицию - 47 баллов.

В следующем туре «Манчестер» примет дома «Ливерпуль» (2 мая), а «Лидс» сыграет на выезде с «Брайтоном» (1 мая).

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