«Дижон» с крупным счетом проиграл «Ренну» и досрочно вылетел в лигу 2

В 34-м туре чемпионата Франции «Ренн» на своем поле разгромил «Дижон» со счетом 5:1.
На девятой минуте алжирский полузащитник Яссин Бензия вывел гостей вперед, реализовав пенальти, но затем хозяева забили целых пять мячей.
Мартен Террье оформил дубль, отличившись на 15-й и 71-й минутах. Также авторами голов стали Флавье Тэт (72), Жерзиньо Ньямси (81) и Клеман Гренье (90+2).
«Ренн» занимает седьмое место, набрав 54 очка.
«Дижон» находится на последней 20-й строчке таблицы, оставшись с 18 очками. Клуб из Бургундии уже не сможет подняться выше, даже если выиграет все четыре оставшиеся встречи, поскольку «Нант» и «Ним», которые делят 18-е и 19-е место, набрали по 31 очку. Следующий сезон дижонская команда проведет в лиге 2.