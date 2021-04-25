Судья Федотов: Судьи ошиблись, удаляя Ахметова

Российский арбитр Игорь Федотов считает, что полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова не следовало удалять в матче со «Спартаком» в рамках 27-го тура чемпионата России.

«Судьи ошиблись, Ахметова не нужно было удалять в игре со «Спартаком». Ахметов пытался сыграть в мяч, он в него и сыграл. Намерения сыграть в ногу противника не было. А дальше, уже по инерции, влетел в соперника. Плюс у игрока «Спартака» нога на весу, она не в статике. Стоило ограничиться желтой карточкой», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, что удалили хавбека после того, как главный арбитр встречи Павел Кукуян просмотрел видеоповтор. Главным судьей на VAR работает Сергей Карасев.