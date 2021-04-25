Судья Федотов: Судьи ошиблись, удаляя Ахметова

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 90+1' Кова-да-Пиедад 0 УД Оливейренсе 0
Испания - Примера 2-й тайм, 83' Вильярреал 1 Барселона 2 П1 45.0 Х 20.0 П2 1.02
Франция - Лига 1 1-й тайм, 45+4' Анже 0 Монако 0 П1 7.70 Х 3.10 П2 1.65
Германия - Бундеслига не начался Боруссия М 0 Арминия 0 П1 1.67 Х 3.80 П2 5.70
Италия - Серия А не начался Кальяри 0 Рома 0 П1 3.50 Х 3.60 П2 2.12
Германия - Бундеслига не начался Бавария 0 Альба 0
Россия - Премьер-Лига не начался Рубин 0 Краснодар 0 П1 2.45 Х 3.80 П2 2.75
Испания - Сегунда 19:15 Алькоркон 0 Леганес 0 П1 3.40 Х 2.85 П2 2.50
Испания - Примера 19:30 Сельта 0 Осасуна 0 П1 1.82 Х 3.80 П2 4.50
Испания - Примера 19:30 Севилья 0 Гранада 0 П1 1.45 Х 4.70 П2 7.50
Португалия - Примейра 19:30 Риу Аве 0 Пасуш де Ферре 0
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Шарлотт Хорнет 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.80 П2 1.29
Англия - Премьер-лига 21:00 Астон Вилла 0 Вест Бромвич А 0 П1 2.16 Х 3.50 П2 3.50
Италия - Серия А 21:30 Динамо Сассари 0 Реджана 0
Испания - Сегунда 21:30 Тенерифе 0 Кастельон 0 П1 1.67 Х 3.50 П2 6.00
Италия - Серия А 21:30 Кремона 0 Брешия 0
Италия - Серия А 21:30 Виртус Рим 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия А 21:30 Фортитудо 0 Канту 0
Италия - Серия А 21:30 Умана Рейер 0 Тревизо 0
Италия - Серия А 21:30 Варезе 0 Триест 0
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Болонья 0 П1 1.24 Х 6.70 П2 12.5
Аргентина - Примера 21:45 Расинг А 0 Колон 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.55
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Питтсбург Пинг 0 Бостон Брюинз 0 П1 2.60 Х 4.20 П2 2.32
Испания - Примера 22:00 Атлетик Б 0 Атлетико М 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.10
Португалия - Примейра 22:00 Брага 0 Спортинг 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Франция - Лига 1 22:00 Лион 0 Лилль 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Португалия - Сегунда 22:30 Арока 0 Вилафранкензе 0 П1 1.53 Х 3.80 П2 6.30
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Бруклин Нетс 0 Финикс Санз 0 П1 1.82 П2 2.03
НБА - регулярный чемпионат 23:00 Портленд Трэйл 0 Мемфис Гриззли 0 П1 1.55 П2 2.50
25 апреля 18:10
автор: Максим Скороходов

Судья Федотов: Судьи ошиблись, удаляя Ахметова

Эпизод произошел на 37-й минуте московского дерби

Российский арбитр Игорь Федотов считает, что полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова не следовало удалять в матче со «Спартаком» в рамках 27-го тура чемпионата России.

«Судьи ошиблись, Ахметова не нужно было удалять в игре со «Спартаком». Ахметов пытался сыграть в мяч, он в него и сыграл. Намерения сыграть в ногу противника не было. А дальше, уже по инерции, влетел в соперника. Плюс у игрока «Спартака» нога на весу, она не в статике. Стоило ограничиться желтой карточкой», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, что удалили хавбека после того, как главный арбитр встречи Павел Кукуян просмотрел видеоповтор. Главным судьей на VAR работает Сергей Карасев.

источник: Чемпионат.com
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