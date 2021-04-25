«Лейпциг» обыграл «Штуттгарт» и приблизился к «Баварии»

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» на своем поле переиграл «Штуттгарт» со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Амаду Хайдара и Эмиль Форсберг.

Примечательно, что гости с 14-й минуты матча играли в меньшинстве, с поля был удален Науру Ахамада.

После этой игры подопечные Юлиана Нагельсманна остались на второй позиции, набрав 64 очка. У лидирующей «Баварии» в активе 71 балл. «Швабы» же располагаются на 10-м месте - 39 очков.

В следующем туре «Лейпциг» сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией» (8 мая), а «Штуттгарт» примет дома «Аугсбург» (7 мая).