Онопко - об удалении Ахметова: Это не красная карточка, нога по инерции пошла в Соболева

«Это не красная карточка. Максимум — желтая. Ахметов играл сначала в мяч, а потом по инерции нога пошла в Соболева. Не было такой грубости, чтобы давать прямую красную. Он же не может взять и резко остановиться, это инерционное движение», - приводит Sport24.ru слова Онопко.

На 34-й минуте матча «Спартак» – ЦСКА полузащитник «армейцев» Ахметов сфолил против нападающего «красно-белых» Александра Соболева. Арбитр встречи Павел Кукуян по совету VAR посмотрел повтор и показал хавбеку ЦСКА прямую красную карточку.