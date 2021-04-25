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Португалия - Сегунда 2-й тайм, 90+1' Кова-да-Пиедад 0 УД Оливейренсе 0
Испания - Примера 2-й тайм, 83' Вильярреал 1 Барселона 2 П1 45.0 Х 20.0 П2 1.02
Франция - Лига 1 1-й тайм, 45+4' Анже 0 Монако 0 П1 7.70 Х 3.10 П2 1.65
Германия - Бундеслига не начался Бавария 0 Альба 0
Россия - Премьер-Лига не начался Рубин 0 Краснодар 0 П1 2.45 Х 3.80 П2 2.75
Италия - Серия А не начался Кальяри 0 Рома 0 П1 3.50 Х 3.60 П2 2.12
Германия - Бундеслига не начался Боруссия М 0 Арминия 0 П1 1.67 Х 3.80 П2 5.70
Испания - Сегунда 19:15 Алькоркон 0 Леганес 0 П1 3.40 Х 2.85 П2 2.50
Португалия - Примейра 19:30 Риу Аве 0 Пасуш де Ферре 0
Испания - Примера 19:30 Севилья 0 Гранада 0 П1 1.45 Х 4.70 П2 7.50
Испания - Примера 19:30 Сельта 0 Осасуна 0 П1 1.82 Х 3.80 П2 4.50
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Шарлотт Хорнет 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.80 П2 1.29
Англия - Премьер-лига 21:00 Астон Вилла 0 Вест Бромвич А 0 П1 2.16 Х 3.50 П2 3.50
Испания - Сегунда 21:30 Тенерифе 0 Кастельон 0 П1 1.67 Х 3.50 П2 6.00
Италия - Серия А 21:30 Варезе 0 Триест 0
Италия - Серия А 21:30 Динамо Сассари 0 Реджана 0
Италия - Серия А 21:30 Кремона 0 Брешия 0
Италия - Серия А 21:30 Виртус Рим 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия А 21:30 Фортитудо 0 Канту 0
Италия - Серия А 21:30 Умана Рейер 0 Тревизо 0
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Испания - Примера 22:00 Атлетик Б 0 Атлетико М 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.10
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Португалия - Сегунда 22:30 Арока 0 Вилафранкензе 0 П1 1.53 Х 3.80 П2 6.30
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25 апреля 18:26
автор: Степан Шереметьев

«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» и прервал серию из трех поражений

Голкипер ростовчан Сергей Песьяков на 89-й минуте отразил пенальти.

В матче 27-го тура чемпионата России «Ростов» дома обыграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре на 74-й минуте с пенальти забил форвард ростовчан Дмитрий Полоз.

Отметим, что на 50-й минуте с поля был удален защитник тульского клуба Тарас Бурлак.

Также на 89-й минуте футболист «Арсенала» Роберт Бауэр не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, голкипер ростовского клуба Сергей Песьяков отразил пенальти.

После этого матча подопечные Валерия Карпина остались на девятой позиции, набрав 40 очков. «Оружейники» же располагаются на 13-м месте - 23 балла.

В следующем туре «Ростов» примет дома «Тамбов» (2 мая), а «Арсенал» на своем стадионе сыграют с московским «Спартаком» (3 мая).

Чемпионат России

27-й тур

«Ростов» - «Арсенал Тула» - 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: пенальти Полоз, 74.

«Ростов» - Песьяков, Осипенко, Поярков (Саплинов, 70), Козлов, Хаджикадунич, Махатадзе (Обухов, 70), Байрамян, Глебов, Альмквист (Тугарев, 86), Полоз (Фольмер, 90), Соу.

«Арсенал» Тула - Шамов, Бурлак, Беляев, Григалава (Ткачев, 78), Бауэр, Пантелеев (Коновалов, 74), Хлусевич (Рассказов, 78), Ломовицкий (Сокол, 63), Костадинов, Кангва (Панченко, 63), Чаушич.

Предупреждения: Григалава, 39, Махатадзе, 42, Хлусевич, 66, Панченко, 83, Обухов, 89.

Удаление: Бурлак, 50.

источник: «Советский спорт»
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