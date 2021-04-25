«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» и прервал серию из трех поражений

В матче 27-го тура чемпионата России «Ростов» дома обыграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре на 74-й минуте с пенальти забил форвард ростовчан Дмитрий Полоз.
Отметим, что на 50-й минуте с поля был удален защитник тульского клуба Тарас Бурлак.
Также на 89-й минуте футболист «Арсенала» Роберт Бауэр не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, голкипер ростовского клуба Сергей Песьяков отразил пенальти.
После этого матча подопечные Валерия Карпина остались на девятой позиции, набрав 40 очков. «Оружейники» же располагаются на 13-м месте - 23 балла.
В следующем туре «Ростов» примет дома «Тамбов» (2 мая), а «Арсенал» на своем стадионе сыграют с московским «Спартаком» (3 мая).
Чемпионат России
27-й тур
«Ростов» - «Арсенал Тула» - 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: пенальти Полоз, 74.
«Ростов» - Песьяков, Осипенко, Поярков (Саплинов, 70), Козлов, Хаджикадунич, Махатадзе (Обухов, 70), Байрамян, Глебов, Альмквист (Тугарев, 86), Полоз (Фольмер, 90), Соу.
«Арсенал» Тула - Шамов, Бурлак, Беляев, Григалава (Ткачев, 78), Бауэр, Пантелеев (Коновалов, 74), Хлусевич (Рассказов, 78), Ломовицкий (Сокол, 63), Костадинов, Кангва (Панченко, 63), Чаушич.
Предупреждения: Григалава, 39, Махатадзе, 42, Хлусевич, 66, Панченко, 83, Обухов, 89.
Удаление: Бурлак, 50.