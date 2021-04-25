Максименко и Айртон не помогут «Спартаку» в следующем матче против тульского «Арсенала»

Александр Максименко и Айртон Лукас не помогут «Спартаку» в выездном матче 28-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

Оба футболиста заработали дисквалификацию за то, что получили желтые карточки в сегодняшнем дерби против ЦСКА (1:0 в пользу красно-белых).

Для голкипера Максименко предупреждение стало четвертым в нынешнем сезоне РПЛ, а для защитника Айртона – восьмым.

Игра «Арсенал» – «Спартак» пройдет в Туле 3 мая.

В составе ЦСКА по итогам дерби дисквалификацию заработали полузащитники Ильзат Ахметов (за удаление) и Алан Дазгоев (за четвертое предупреждение в сезоне). Оба пропустят домашний матч против «Уфы» 1 мая.