Киевское «Динамо» под руководством Луческу впервые с 2016 года выиграло чемпионат Украины

Киевское «Динамо» в 23-м туре чемпионата Украины дома разгромило «Ингулец» со счетом 5:0 и досрочно оформило победу в турнире.

Илья Забарный открыл счет на четвертой минуте, а на 14-й Артем Беседин увеличил перевес киевлян. Во втором тайме Виктор Цыганков оформил дубль, поразив ворота гостей на 48-й и 70-й. Пятый гол бело-голубых на 82-й забил Денис Попов после передачи все того же Цыганкова.

«Динамо» набрало 58 очков, одержав 14-ю победу кряду. У ближайшего преследователя «Шахтера» 45 очков. В 23-м туре оранжево-черные уступили «Александрии» в гостях с результатом 0:2, однако даже если бы «горняки» выиграли, это не помешало бы киевскому клубу оформить досрочную победу в чемпионате УПЛ.

Прошлый раз бело-голубые выигрывали золотые медали в 2016 году под руководством Сергея Реброва. Далее четыре раза подряд чемпионом Украины стал «Шахтер».

Всего у «Динамо» 16 титулов в независимой Украине и 13 побед в чемпионатах СССР.