Илья Геркус: Олич не задержится в ЦСКА

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус после завершения матча 27-го тура чемпионата России «Спартак»-ЦСКА поделился мнением о будущем главного тренера армейцев Ивицы Олича.
«Похоже Олич не задержится в ЦСКА надолго», - написал Геркус на своей странице в твиттере.
Напомним, что хорват возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года, под его руководством армейцы обыграли в чемпионате «Тамбов» и «Ротор» и проиграли «Сочи» и «Спартаку», а также уступили в полуфинале Кубка России «Локомотиву».
источник: Twitter.com