Дубль Гризманна принес победу «Барселоне» в матче с «Вильярреалом»

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде переиграла «Вильярреал» со счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился нападающий Антуан Гризманн, теперь на счету француза девять мячей в Ла Лиге. Также форвард достиг отметки в 250 голов за карьеру.

Хозяева отметили мячом в исполнении Самуэля Чуквуезе.

Отметим, что на 65-й минуте с поля был удален полузащитник «желтой субмарины» Мануэль Тригерос.

После этого матча каталонцы расположились на третьей строчке, набрав 71 очко, у лидирующего «Атлетико» в активе 73 балла. «Вильярреал» же находится на седьмом месте - 49 очков.