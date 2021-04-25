ЦСКА не нанес ни одного удара в створ ворот «Спартака»

ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России не нанес ни одного удара в створ ворот московского «Спартака».

Все три удара футболистов ЦСКА были нанесены мимо ворот голкипера красно-белых Александра Максименко.

Отметим, что последний раз армейцы не смогли попасть в ворота соперника в 2017 году в 14 туре сезоне-2017/18, тогда соперником ЦСКА был «Зенит».

Напомним, что сегодня «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0, армейцы с 37-й минуты играли в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова.