Главный тренер ЦСКА Ивица Олич: После красной карточки играть против «Спартака» было очень тяжело

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментиров результат матча с московским «Спартаком» (1:0) в рамках 27-го тура российской премьер лиги.

«Сегодня был расстроен, так как моя команда не должна была проигрывать. Очень тяжело было после красной карточки, но во втором тайме было очень много моментов у нас, которые надо было реализовывать», - приводит слова Олича ТАСС.

Напомним, что главный арбитр матча Павел Кукуян удалили полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова только после подсказки VAR, за который в данном матче отвечал Сергей Карасев.