Губерниев - о дерби «Спартак» - ЦСКА: С такой игрой ни тем, ни другим в еврокубки лучше не соваться

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий после матча 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

«Тоска, конечно, такой футбол смотреть. Дерби, оно, конечно, дерби, но все равно тоска! Это была битва за еврокубки! Но с такой игрой, лучше ни тем, ни другим туда не соваться. А вот Зобнину, Влашичу, Ларсону как раз и посматривать в сторону Европы, но не вместе с коллективом. В общем, пора бежать. Даже Зобнину еще не поздно!», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

После этого матча команда Доменико Тедеско занимает третье место, набрав 50 очков. У «Локомотива», который идет вторым, – 52. ЦСКА опустился на шестое место, оставшись с 46 очками. По дополнительным показателям команда Ивицы Олича уступает «Рубину» и «Сочи».