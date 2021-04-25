Мацуев - о дерби «Спартак» - ЦСКА: Был сумасшедший темп, накал страстей, такие матчи радуют глаз

Народный артист РФ Денис Мацуев дал комментарий после матча 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

«Дерби - это отдельная история вне зависимости от того, где находятся команды. Результат для «Спартака» замечательный. Переиграли по многим статьям соперников. ЦСКА явно не находится в своем тонусе. Это и статистика матча подтверждает, и осмысленность игры. Был сумасшедший темп, накал страстей абсолютно в каждом отрезке матча. Такие матчи радуют глаз», - приводит слова Мацуева «СЭ».

После этой игры команда Доменико Тедеско занимает третье место, набрав 50 очков. У «Локомотива», который идет вторым, – 52. ЦСКА опустился на шестое место, оставшись с 46 очками. По дополнительным показателям команда Ивицы Олича уступает «Рубину» и «Сочи».