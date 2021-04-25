Леонид Федун: Сказал команде, что за «Уфу» считайте «отмазались»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал домашнюю победу красно-белых в дерби против ЦСКА в 27-м туре чемпионата России.

Команда Доменико Тедеско выиграла 1:0 благодаря голу, который на 52-й минуте забил Джордан Ларссон.

«Игра была тяжелая, – цитирует Федуна ТАСС. – Бывает так, когда игра не идет, ты проявляешь характер, и тебя фортуна, так скажем, вознаграждает. Сегодня был такой день. В раздевалку заходил, высказал все, что думал про «Уфу», и сказал, что за «Уфу» считайте, что «отмазались».

В предыдущем туре 18 апреля «Спартак» на своем поле уступил «Уфе» с результатом 0:3. На данный момент красно-белые занимает третье место, на два очка отставая от «Локомотива» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов.