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Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 72' Рубин 0 Краснодар 1 П1 23.0 Х 5.70 П2 1.20
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 71' Боруссия М 4 Арминия 0
Италия - Серия А 2-й тайм, 72' Кальяри 3 Рома 2 П1 1.45 Х 3.80 П2 8.60
Германия - Бундеслига 3-я четверть Бавария 46 Альба 83
Испания - Сегунда 2-й тайм, 55' Алькоркон 1 Леганес 1 П1 5.00 Х 2.15 П2 2.60
Испания - Примера перерыв Севилья 1 Гранада 0 П1 1.16 Х 6.90 П2 22.0
Португалия - Примейра перерыв Риу Аве 0 Пасуш де Ферре 1
Испания - Примера перерыв Сельта 1 Осасуна 0 П1 1.30 Х 4.70 П2 12.0
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 5' Шарлотт Хорнет 21 Бостон Селтикс 8 П1 2.08 П2 1.75
Англия - Премьер-лига 21:00 Астон Вилла 0 Вест Бромвич А 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Италия - Серия А 21:30 Динамо Сассари 0 Реджана 0
Италия - Серия А 21:30 Варезе 0 Триест 0
Италия - Серия А 21:30 Умана Рейер 0 Тревизо 0
Италия - Серия А 21:30 Кремона 0 Брешия 0
Италия - Серия А 21:30 Фортитудо 0 Канту 0
Италия - Серия А 21:30 Виртус Рим 0 Виртус Болонья 0
Испания - Сегунда 21:30 Тенерифе 0 Кастельон 0 П1 1.63 Х 3.70 П2 6.20
Аргентина - Примера 21:45 Расинг А 0 Колон 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.55
Италия - Серия А 21:45 Аталанта 0 Болонья 0 П1 1.25 Х 6.50 П2 12.0
Португалия - Примейра 22:00 Брага 0 Спортинг 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Франция - Лига 1 22:00 Лион 0 Лилль 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Питтсбург Пинг 0 Бостон Брюинз 0 П1 2.60 Х 4.20 П2 2.32
Испания - Примера 22:00 Атлетик Б 0 Атлетико М 0 П1 4.10 Х 3.30 П2 2.06
Португалия - Сегунда 22:30 Арока 0 Вилафранкензе 0 П1 1.53 Х 3.80 П2 6.30
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Бруклин Нетс 0 Финикс Санз 0 П1 1.85 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 23:00 Портленд Трэйл 0 Мемфис Гриззли 0 П1 1.63 П2 2.35
25 апреля 20:00
автор: Виктор Шарафудинов

«Монако» с Головиным одолел «Анже» и поднялся на второе место, одержав пятую победу подряд

Полузащитник сборной России вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут.

В 34-м туре чемпионата Франции «Анже» на своем поле проиграл «Монако» с результатом 0:1.

На 79-й минуте форвард монегасков Виссам Бен Йеддер забил свой 18-й гол в нынешнем сезоне после передачи Юссуфа Фофана.

Полузащитник сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и отыграл 78 минут. Перед голом Бен Йеддера его заменил Сеск Фабрегас.

Команда Нико Ковача поднялась на второе место, набрав 71 очков и обогнав «Лилль». У лидера чемпионата «ПСЖ» 72 очка после 34 встреч.

«Лилль», имеющий 70 очков, сегодня вечером сыграет в гостях против «Лиона». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

«Анже», имея 41 очко, занимает 12-е место.

2 мая состоятся матчи «Лорьян» – «Анже» и «Монако» – «Лион».

источник: «Советский спорт»
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