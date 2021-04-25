«Монако» с Головиным одолел «Анже» и поднялся на второе место, одержав пятую победу подряд

В 34-м туре чемпионата Франции «Анже» на своем поле проиграл «Монако» с результатом 0:1.
На 79-й минуте форвард монегасков Виссам Бен Йеддер забил свой 18-й гол в нынешнем сезоне после передачи Юссуфа Фофана.
Полузащитник сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и отыграл 78 минут. Перед голом Бен Йеддера его заменил Сеск Фабрегас.
Команда Нико Ковача поднялась на второе место, набрав 71 очков и обогнав «Лилль». У лидера чемпионата «ПСЖ» 72 очка после 34 встреч.
«Лилль», имеющий 70 очков, сегодня вечером сыграет в гостях против «Лиона». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.