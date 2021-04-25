Александр Мостовой: Дерби «Спартак» - ЦСКА не удалось, впечатление смазало удаление Ахметова

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над московским ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Дерби не удалось: все смазало глупое удаление Ахметова. До этого игра была равной - даже подумал, что итоговый счет будет 1:1. Но потом была красная карточка, преимущество ожидаемо перешло на сторону «Спартака». В динамике показалось, что это незаслуженное удаление. Хотя на повторе видно, что Ахметов сначала играет в мяч, а потом продвигает ногу в самую болезненную часть - над голеностопом. Вопрос к Ахметову: зачем ты так летишь в середине поля? Не первый раз с ним такое происходит», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что на 37-й минуте хавбек армейцев Ильзат Ахметов был удален за грубый фол на нападающем красно-белых Александре Соболеве. Единственный мяч во встрече забил форвард Джордан Ларссон.

После этой игры «Спартак» остался на третьей строчке, набрав 50 очков. ЦСКА же находится шестой позиции - 46 баллов.