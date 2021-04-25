Гендиректор ЦСКА Бабаев назвал работу арбитров в матче со «Спартаком» непоследовательной

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал работу арбитров в матче со «Спартаком» в рамках 27-го тура российской премьер лиги (РПЛ).

Напомним, что главный судья Павел Кукуян после подсказки видеоассистенов удалил на 37-й минуте встречи полузащитника армейцев Ильзата Ахметова.

«Если такой стиль судейства, почему тогда на 8-й минуте, когда в Щенникова локтем Ларссон попадает в голову, предупреждения нет? А здесь большинство экспертов, насколько я понял, посчитали, что можно было обойтись желтой, но удаление. Поэтому речь о последовательности, не более того», - приводит слова Бабаева ТАСС.

Напомним, что за VAR отвечал Сергей Карасев.

После победы «Спартак», находящийся на третьем месте набрал 50 очков. ЦСКА идет шестым с 46 набранными баллами.