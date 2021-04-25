Гол Лапорта принес «Манчестер Сити» победу над «Тоттенхэмом» в финале Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» стал восьмикратным победителем Кубка английской лиги.
В финале команда Хосепа Гвардиолы обыграла лондонский «Тоттенхэм» счетом 1:0.
Единственный гол на 82-й минуте встречи забил французский защитник Эмерик Лапорт.
Таким образом, «Манчестер Сити» сравнялся по числу побед в турнире с «Ливерпулем», оба клуба являются лидерами по числу завоеванных Кубков английской лиги.
Кубок английской лиги
Финал
«Манчестер Сити» (Манчестер) - «Тоттенхэм» (Лондон) - 1:0 (0:0)
Голы: Лапорт, 82
«Манчестер Сити»: Стеффен, Жоау Канселу, Лапорт, Уокер, Рубен Диаш, Фоден, Гюндоган, Марез, Фернандиньо (Родри, 84), Стерлинг, де Брюйне (Бернарду Силва, 87).
«Тоттенхэм »: Льорис, Регилон, Орье (Бергвейн, 90), Алдервейрелд, Дайер, Ло Чельсо (Сиссоко, 67), Хейбьерг (Алли, 84), Лукас Моура (Бэйл, 67), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждения: Регилон, 27, Лапорт, 45, Фернандиньо, 59.