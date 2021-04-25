Валерий Карпин: «Ростов» играл лучше в трех предыдущих проигранных матчах

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в 27-м туре чемпионате России.

Ростовчане на своем поле обыграли тульский «Арсенал» со счетом 1:0. Единственный гол забил с пенальти Дмитрий Полоз, а на 89-й вратарь желто-синих Сергей Песьяков парировал 11-метровый немецкого защитника гостей Роберта Бауэра.

«Игра не порадовала, – цитирует пресс-конференцию Карпина официальный сайт «Ростова». – Когда проигрывали в трех предыдущих матчах, она была лучше, но не был удовлетворен результатом. Сегодня все наоборот. Недоволен абсолютно всем. Положительный момент в том, что выиграли. Еще Песьяков после ошибки в игре с «Локомотивом» спас команду. Была ли мысль оставить его в запасе? Не было. Он бы играл. Если менять игроков после каждой ошибки, игроков не хватит. Нападающие, например, постоянно ошибаются.

Команда не вылетит, не поднимется на еврокубковые места. Задача – выигрывать все матчи. Дальше будет видно. Еще хотим играть так, как хотим».