Георгий Джикия: В дерби «Спартак» – ЦСКА результат был важнее, чем показать красивый футбол

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу в домашнем дерби против ЦСКА в рамках 27-го тура чемпионата России.

«Главное в этом матче – это три очка, поэтому качество игры отходило на второй план, – цитирует Джикию «РИА Новости». – Согласен, что сегодня результат был важнее, чем показать красивый футбол. Я не видел повтора с удалением, но судья принял решение. С Ильзатом мы не виделись, но у нас хорошие отношения вне футбола. Вероятно, что когда-нибудь обсудим этот момент».

Полузащитник ЦСКА Ахметов был удален на 37-й минуте за фол против Александра Соболева. Единственный гол забил на 52-й Джордан Ларссон.